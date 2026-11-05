Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Abend tief südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 5,5 Prozent auf 5,46 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'375 Punkten realisiert. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,39 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 910'055 Under Armour-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,107 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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