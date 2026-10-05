Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend im Minusbereich

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 4,66 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'778 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 4,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 USD. Zuletzt wechselten 477'435 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,109 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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