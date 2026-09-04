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04.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Under Armour
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Um 20:26 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 5,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'714 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,26 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428'415 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,92 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.14 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.10 Mrd. USD.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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