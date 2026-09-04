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04.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag nahezu unverändert

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 5,19 USD.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 5,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 5,24 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 5,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 111'171 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 56,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.14 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.10 Mrd. USD.

Am 05.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,109 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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