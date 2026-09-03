Under Armour Aktie News: Under Armour zieht am Donnerstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,20 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'704 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,23 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,20 USD. Zuletzt wechselten 114'289 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 56,63 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,38 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.14 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.10 Mrd. USD.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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