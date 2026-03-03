Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’405 -3.1%  SPI 18’471 -2.9%  Dow 48’471 -0.9%  DAX 23’791 -3.4%  Euro 0.9079 -0.3%  EStoxx50 5’772 -3.6%  Gold 5’107 -4.1%  Bitcoin 53’852 0.5%  Dollar 0.7824 0.4%  Öl 81.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Palantir-Aktie im Anlegerfokus: Mitgründer Thiel will sich von millionenschwerem Aktienpaket trennen
D-Wave-Aktie in Gefahr? IQM plant Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp.
Aktie von MongoDB bricht zweistellig ein: Verhaltener Ausblick verschreckt Anleger
Plug Power-Aktie höher: Wasserstoffkonzern wächst weiter - Profitabilität bleibt Ziel für 2028
Suche...

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit roter Tendenz

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,16 USD.

Under Armour
5.40 CHF -4.68%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,16 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'824 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 6,80 USD. Bei 6,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 1'030'136 Stück.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 42,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.02.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,00 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.40 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.05.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,111 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Under Armour-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingefahren


Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten