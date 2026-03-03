Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit roter Tendenz

Um 20:26 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,16 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'824 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 6,80 USD. Bei 6,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 1'030'136 Stück.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 42,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.02.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,00 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.40 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.05.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,111 USD im Jahr 2026 aus.

