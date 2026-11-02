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02.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagabend im Plus
Die Aktie von Under Armour zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Under Armour konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 5,22 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 5,22 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 579'947 Under Armour-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 35,97 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 25,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,27 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 06.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Under Armour.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,107 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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