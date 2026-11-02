Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 5,14 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 5,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,09 USD. Zuletzt wechselten 108'127 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 06.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 11.11.2027.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,107 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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