Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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02.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 4,62 USD ab.
Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'715 Punkten steht. In der Spitze büsste die Under Armour-Aktie bis auf 4,61 USD ein. Bei 4,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'054'972 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 43,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 10,39 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Under Armour am 02.10.2026
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