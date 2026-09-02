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02.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour steigt am Mittwochabend

Under Armour Aktie News: Under Armour steigt am Mittwochabend

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Under Armour konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 5,14 USD.

Under Armour
4.07 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 5,14 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 399'174 Under Armour-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Mit einem Kursverlust von 19,46 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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