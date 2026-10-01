Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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01.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Under Armour zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 4,64 USD.
Das Papier von Under Armour legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 4,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Bei 4,67 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'098'965 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 43,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,14 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1.10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,109 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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