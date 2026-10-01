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01.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Under Armour Aktie News: Under Armour gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,52 USD zu.

Under Armour
3.75 CHF 2.04%
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Um 16:28 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,52 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 4,52 USD. Bei 4,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 342'832 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 44,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 9,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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