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01.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag billiger

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag billiger

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 4,93 USD.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 4,93 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'655 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,92 USD. Bei 4,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 173'641 Stück.

Am 21.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 65,38 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 18,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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