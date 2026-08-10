Under Armour zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch