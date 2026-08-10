Under Armour präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch