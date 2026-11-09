Under Armour mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Under Armour hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.25 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 7.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch