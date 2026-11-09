Under Armour: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Under Armour hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 1.25 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch