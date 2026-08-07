Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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07.08.2026 16:33:36
Undefinierbarer Geruch führt zu Zwischenlandung von Lufthansa-Flieger - Aktie im Minus
Ein Lufthansa-Flugzeug ist auf dem Weg von Johannesburg nach Frankfurt am Main wegen eines "undefinierbaren Geruchs in der Kabine" in der Republik Kongo zwischengelandet.
"Lufthansa wird die Passagiere im Laufe des Tages mit einem Ersatzflugzeug aus Brazzaville abholen und zurück nach Frankfurt fliegen", hiess es. Das Flugzeug, eine Boeing 747-8 werde zunächst in der Republik Kongo bleiben und dort gründlich technisch überprüft werden. "Danach wird es nach Frankfurt überführt", hiess es. Lufthansa bedaure die "aussergewöhnliche Situation" für die Gäste. Zu einem möglichen Grund für den Geruch machte das Unternehmen keine Angaben.
Die Lufthansa-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent tiefer bei 8,43 Euro.
/wem/DP/nas
FRANKFURT/BRAZZAVILLE (awp international)
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