easyJet Aktie GB0001641991
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09.09.2026 14:39:20
Unbeaufsichtigt abgestellte Flugzeuge: Easyjet droht Millionenstrafe
Die irische GTLK-Tochter STLC Europe Eight verklagt Easyjet auf mindestens 72 Millionen US-Dollar (rund 62 Millionen Euro). Der Vorwurf lautet, die Fluggesellschaft habe sechs geleaste Airbus-Flugzeuge nach der Kündigung der Leasingverträge unrechtmässig unbeaufsichtigt abgestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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