Unabhängiges Marktforschungsunternehmen ernennt Temenos zum Marktführer im Bereich digitaler Abwicklungsplattformen für Banken

Die umfangreiche Funktionalität in den Bereichen Retail, KMU und Firmenkundengeschäft findet im Analystenbericht Q4 2024 Digital Banking Processing Platforms lobende Anerkennung

GRAND-LANCY, Schweiz, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in dem Bericht The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms, Q4 2024 als "Leader" ausgezeichnet worden ist. Laut Temenos spiegelt dies die Flexibilität und die reichhaltige Funktionalität der umfassenden Kernbankenlösungen wider, die durch ein starkes Partner-Ökosystem und die kontinuierlichen Investitionen von Temenos in Innovationen weiter verbessert werden.

Dieser Forester Wave™-Bericht, der sowohl das Privat- als auch das Firmenkundengeschäft abdeckt, bewertet die 12 führenden Anbieter digitaler Abwicklungsplattformen für Banken anhand ihres aktuellen Angebots, ihrer Strategie und des Kundenfeedbacks. In dieser Bewertung war Temenos einer von zwei Anbietern, die als "Leader" eingestuft wurden.

In dem Bericht des Autors Huard Smith, Principal Analyst bei Forrester, heisst es: "Temenos investiert erheblich in einen bereits überlegenen Innovationsprozess, der fortschrittliche und erklärbare KI umfasst." Weiter heisst es: "Temenos ist am besten für Banken geeignet, die eine umfassende moderne Plattform mit starken KI-Fähigkeiten suchen, insbesondere solche Banken, die auf ihrem Weg zu einer Cloud- und API-first Microservices-basierten Architektur Hilfestellung benötigen."

Barb Morgan, Chief Product & Technology Officer bei Temenos, sagte dazu: "Wir fühlen uns geehrt, von Forrester als führendes Unternehmen im Bereich digitaler Abwicklungsplattformen für Banken anerkannt zu werden. Aus unserer Sicht spiegelt dies unser grosses Engagement für unsere Kunden und die Verantwortung, die wir für ihren Erfolg übernehmen, wider. Unsere Kernbankenlösungen, denen Finanzinstitute auf der ganzen Welt vertrauen, bieten Banken eine unvergleichliche Flexibilität und eine Auswahl an Bereitstellungsoptionen vor Ort, in der Cloud oder als SaaS. Dies ermöglicht ihnen eine schnelle Modernisierung, eine Vereinfachung der Arbeitsabläufe und die Bereitstellung aussergewöhnlicher, kundenorientierter Lösungen, die den Anforderungen des heutigen Marktes gerecht werden."

Erklärbare KI ist in mehrere Bereiche der Temenos-Lösungen eingebettet, darunter Kreditwürdigkeitsprüfung, Geldwäschebekämpfung, Zahlungsausnahmen, Kundenbindung und Cross-Selling. Temenos brachte zudem im Mai 2024 die ersten verantwortungsvollen generativen KI-Lösungen für das Core Banking auf den Markt und kündigte vor Kurzem eine Zusammenarbeit mit NVIDIA an, um Banken eine aussergewöhnliche Geschwindigkeit und Präzision bei der Bereitstellung von KI-gesteuerten Dienstleistungen zu bieten.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis nur wenig über der Hälfte des Branchendurchschnitts und eine doppelt so hohe Kapitalrendite wie der Branchendurchschnitt. Auch die IT-Ausgaben für Wachstum und Innovationen betragen das Doppelte des Branchendurchschnitts.