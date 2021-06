Un succès en Chine, le TANK de GWM est sur le point de faire ses débuts sur le marché mondial

BAODING, Chine, 23 juin 2021 /CNW/ - TANK, la cinquième marque en importance de GWM, a attiré beaucoup d'attention depuis son indépendance. Le VUS TANK 300, un véhicule tout-terrain de luxe intelligent, est devenu un vendeur à succès depuis son lancement, ce qui a permis d'atteindre un record de plus de 10 000 commandes au cours de la prévente prévue bientôt, tandis que 300 véhicules tout-terrain, modèle Monet Limited Edition, que GWM a déployés parmi les véhicules tout-terrain TANK 300 réguliers, ont trouvé preneur en cinq minutes. Compte tenu de l'engouement que suscite le TANK 300 sur le marché chinois, le fait qu'il soit difficile d'en acheter un, peut être considéré comme le « phénomène TANK ».

Étant donné son succès sur le marché chinois de l'automobile et sa performance exceptionnelle, le « phénomène TANK » du TANK 300 continue de prendre de l'ampleur. GWM a amélioré la capacité de production du TANK 300 afin d'en raccourcir le délai de livraison. Lors du redémarrage de la prévente du TANK 300 le 19 avril, GWM a reçu 5 000 commandes en seulement 3 heures. En particulier, en raison du grand nombre de commandes pour la version principale du TANK 300, les clients doivent réserver six mois à l'avance pour l'achat concret du véhicule. Dans le segment des VUS tout-terrain chinois, le TANK 300 détient une part de marché combinée de plus de 50 %.

En tant que marque mondiale haut de gamme tout-terrain de GWM, TANK offre une capacité hors route ultime et intègre luxe et confort. Il crée une nouvelle catégorie de VUS hors route « branché et agréable » sur le marché. Élaboré à partir de la plateforme du modèle TANK tout-terrain de GWM, qui allie professionnalisme et intelligence, le produit le plus vendu de cette marque, le TANK 300, affiche un rendement aussi solide que le reste de la gamme TANK. Équipé d'un groupe motopropulseur à turbocompresseur et injection directe 2.0T et d'une boîte de vitesses ZF 8AT et doté de fonctions telles que le système de contrôle tout-terrain, les modes de virage et de marche lente TANK, qui sont tous uniques parmi le même niveau de produits, le TANK 300 peut à la fois répondre aux besoins des clients en matière de déplacements dans les villes et en rase campagne. Entre-temps, sa cabine de luxe haut de gamme et son système de conduite intelligent avec accès à Internet offrent aux conducteurs une expérience de conduite intelligente et confortable. De plus, le TANK 800 de luxe commercial, modèle phare de GWM, offre également aux conducteurs une expérience de conduite de premier plan grâce à sa conception délicate, à ses matériaux de qualité supérieure, à ses techniques de haute précision, à sa cabine pleine grandeur de style commercial et à ses systèmes intelligents avancés. Après avoir adopté un moteur 3.0T V6 comme groupe motopropulseur principal et une boîte de vitesses 9AT développée par GWM comme système de transmission, il offre un meilleur rendement énergétique. Le TANK 700, en tant que représentant de la série technologie mecha de GWM, est conçu avec un châssis en échelle et même une suspension indépendante à quatre roues et une suspension pneumatique pour rendre la conduite plus confortable. Ce produit intègre un extérieur unique et audacieux de style mecha et un intérieur luxueux et confortable pour former un contraste saisissant.

À l'avenir, GWM continuera d'enrichir le portefeuille de produits des véhicules tout-terrain de luxe TANK et tentera d'élargir son offre de VUS hors route haut de gamme pour inclure les modèles les plus compacts aux plus grands. Avec une solide présence sur le marché chinois, la série TANK devrait s'étendre rapidement au marché mondial, afin de fournir aux utilisateurs du monde entier des produits de grande qualité.

