Un soutien de près de 3,9 M$ pour l'action en solidarité internationale du Québec

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, annonce un soutien financier de près de 3,9 M$ aux organismes québécois de coopération internationale (OCI), pour mener des projets qui contribuent à l'action en solidarité internationale au Québec, en Afrique francophone, dans les Antilles et en Amérique latine.

Ce soutien financier permettra la réalisation de 54 projets, initiés par 21 organismes québécois dans 16 pays, dont huit dans l'espace francophone. Plus encore, il permet au gouvernement du Québec d'agir face aux défis posés par des enjeux internationaux tels que la croissance économique inclusive, la lutte contre les changements climatiques, le respect des droits de la personne et l'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, cette aide contribue aussi au rayonnement de l'expertise québécoise portée par les OCI dans de multiples domaines.

Miser sur la création de richesse mutuelle et sur le partage des connaissances

Les investissements principaux se déclinent en trois volets :

Un montant de près de 2,6 M$, accordé dans le cadre du Programme québécois de développement international (PQDI), servira à la mise sur pied de projets liés au renforcement des capacités des partenaires dans les pays en développement.

À ce montant s'ajoute une aide ponctuelle de 50 000 $ provenant du volet d'urgence du PQDI, suite aux incendies majeurs survenus récemment dans le département de Santa Cruz en Bolivie.

Un montant de 1,1 M$, accordé dans le cadre du programme Québec sans frontières, permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de vivre une expérience de solidarité internationale. Cette somme servira également à l'accueil de neuf jeunes issus des pays partenaires, dans le cadre d'un séjour au Québec en lien avec leurs activités professionnelles.

Un financement de près de 100 000 $ pour la réalisation de six projets d'éducation à la citoyenneté mondiale.

Citation :

« Notre action en solidarité internationale s'inscrit dans notre volonté ferme de miser sur la jeunesse, nos leaders de demain, que nous souhaitons engagés et ouverts sur le monde. Nous créons ensemble les occasions de tisser des liens durables avec nos partenaires, dans le but d'encourager le partage des expertises et la création de la richesse collective. Nos actions en matière de solidarité brisent les barrières et génèrent un effet d'entrainement stimulant. Je suis fière que nos programmes appuient les organismes québécois et qu'à leur tour, ceux-ci reflètent notre engagement à l'international. La solidarité internationale est, pour le gouvernement du Québec, un élément indispensable à la diplomatie québécoise. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Ces nouveaux investissements viennent renforcer les engagements déjà pris par le Québec, notamment par l'entremise de ses mesures de coopération climatique, pour soutenir des pays qui sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques. Davantage de projets pertinents pourront voir le jour afin de répondre aux besoins de ces communautés. Une autre démonstration du rôle actif que joue le Québec sur la scène internationale et de sa volonté de tisser des relations avec le reste de la planète. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre changements climatiques

Faits saillants :

Le programme Québec sans frontières (QSF) vise à offrir une expérience d'initiation à la solidarité internationale aux jeunes de 18 à 35 ans au sein d'organismes de coopération internationale.

Le programme québécois de développement international soutient quant à lui les organismes de coopération internationale dans leurs actions à l'étranger.

Enfin, le programme d'éducation à la citoyenneté mondiale soutient les organismes dans leurs efforts de sensibilisation et de mobilisation de la population québécoise envers la solidarité internationale.

