Un séminaire international sur l'écologisation du système financier africain s'est tenu au Maroc et a été organisé conjointement par l'université Tsinghua et Casablanca Finance City

CASABLANCA, Maroc, 1er juillet 2019 /PRNewswire/ -- Le séminaire international sur l'écologisation du système financier africain, organisé par l'université Tsinghua et Casablanca Finance City, s'est déroulé les 25 et 26 juin à Casablanca, au Maroc.

Organisé dans le cadre du Green Finance Leadership Program (GFLP) lancé par l'université Tsinghua et la Société financière internationale (IFC selon l'acronyme anglais) en mai 2018, ce séminaire a réuni des experts d'Afrique, de France, du Royaume-Uni, de Chine, de Mongolie et du Kazakhstan, qui sont venus partager leurs connaissances et leur expérience dans le développement de la finance verte.

M. Ma Jun, directeur du Centre de recherche pour le développement de la finance verte à l'université Tsinghua et président du Comité chinois pour la finance verte, a souligné quatre raisons pour que l'Afrique développe la finance verte : « Cela va mobiliser de nouveaux fonds pour la croissance en Afrique, permettre à l'Afrique de passer rapidement à l'infrastructure verte, créer des opportunités commerciales pour les institutions financières africaines et protéger le secteur financier contre les risques climatiques et environnementaux ».

Abderrahim Bouazza, directeur général de la Bank Al-Maghrib (BAM), a déclaré : « En qualité de premier membre du NGFS (réseau pour l'écologisation du système financier) en Afrique, la BAM a démontré sa volonté d'accélérer les mesures visant à intégrer les questions climatiques dans le système bancaire et à promouvoir la finance verte. L'écologisation de la finance en Afrique demande également une plus grande collaboration avec le monde universitaire et les banques multilatérales de développement ».

Said Ibrahimi, PDG de Casablanca Finance City Authority, a déclaré : « Bien que le continent africain offre de formidables opportunités, l'Afrique n'attire que 5 % des flux internationaux de finance verte. Le continent a néanmoins une chance unique de faire un grand pas en avant grâce à la finance verte et durable. Le renforcement des partenariats et l'amélioration des capacités par le biais de plateformes telles que le GFLP seront essentiels pour augmenter les investissements verts en Afrique ».

Sean Kidney, PDG de Climate Bonds Initiative (initiative pour les obligations du climat), a précisé que dans les années à venir, 70 % des dépenses d'investissements mondiales seront réalisées dans les marchés émergents et que l'Afrique sera une grande bénéficiaire des investissements verts.

Les participants ont communiqué leurs bonnes pratiques en matière de banque verte, de marché des obligations vertes et de collaboration en la matière. Ils ont identifié les obstacles au développement de la finance verte en Afrique et ont discuté des besoins liés aux taxinomies vertes locales, aux incitations politiques, à la divulgation des informations environnementales et au renforcement des capacités.

L'expérience de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), qui a créé un ensemble commun de normes sur les obligations vertes, a suscité un vif intérêt chez les participants. Il a été souligné que l'Afrique devrait tirer parti de tels enseignements pour améliorer la transparence et réduire les coûts de transaction régionaux.

Il s'agit du 3e évènement du GFLP depuis sa création en mai 2019. Ce séminaire de deux jours, axé sur le continent africain, a rassemblé plus de 150 participants venus de 24 pays, qui représentent des régulateurs, des institutions financières et d'autres acteurs essentiels du secteur financier.

