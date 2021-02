Un rapport fait le bilan de santé des Chinois en 2020

HANGZHOU, Chine, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- Selon un rapport sur la santé, plus de 60 % des répondants voient d'un bon œil les perspectives du système de santé chinois et le potentiel des technologies.

L'application China Daily et la plateforme de partage d'information sur la santé DX Doctor (DXY) ont publié le rapport sur la santé vendredi.

Avec un sondage en ligne auprès de 56 196 résidents chinois et en analysant les données de leurs plateformes, China Daily et DX Doctor veulent dresser un bilan de la santé globale des Chinois durant une année touchée par le nouveau coronavirus.

Le système de santé de la Chine a relevé un défi de taille pour lutter contre la pandémie de COVID-19 : plusieurs versions de lignes directrices visant à prévenir et à contrôler la propagation du nouveau coronavirus ont été publiées à l'intention du public; la capacité quotidienne de tests d'acides nucléiques est passée à 15 millions; les consultations médicales en ligne ont été largement utilisées; les vaccins locaux ont été approuvés et administrés au pays et à l'étranger.

Selon le rapport, la pandémie a affecté la vie quotidienne des Chinois sur le plan du travail et des déplacements, mais elle a aussi eu des répercussions positives sur leur style de vie et leurs relations familiales.

Au total, 29 % des répondants ont déclaré que la pandémie avait eu un effet négatif sur leur mode de vie, tandis que 42 % déclaraient qu'elle avait eu une incidence positive. Concernant leurs relations familiales, 12 % des répondants ont déclaré que la pandémie avait eu une incidence négative, tandis que 29 % ont indiqué qu'elle avait eu une influence positive.

Le sondage a révélé que la santé physique demeure une priorité absolue des répondants, leurs attentes en matière de santé ayant obtenu un score de 8,8 sur 10.

La santé mentale a reçu une attention croissante. Pendant deux années consécutives, la santé mentale a été considérée comme la principale préoccupation en matière de santé des répondants, en particulier chez les jeunes.

La plupart des répondants étaient d'avis que les facteurs personnels, comme le style de vie, le travail et la situation économique, avaient la plus grande incidence sur leur santé.

Au total, la plupart des répondants (98 %) ont admis être affectés par des problèmes de santé. Comme l'année dernière, les trois principaux problèmes étaient les problèmes émotionnels, les problèmes de peau et le fait d'être insatisfait de son image corporelle.

Parallèlement, les répondants ont estimé ne pas en avoir fait assez pour rester en santé, attribuant à leurs efforts un score de 5,5 seulement.

Les hommes ont fait plus d'efforts que les femmes pour rester en forme, et les personnes âgées ont eu tendance à essayer de mener une vie saine plus activement que leurs homologues plus jeunes.

Selon les données d'un sondage mené auprès des clients de Decathlon, la course à pied et la marche étaient les exercices les plus courants, suivis de la danse et des sports de balle.

Les demandes de consultations en ligne du public ont connu un bond important pendant la pandémie. La plupart des répondants ont dit avoir choisi les consultations en ligne pour des raisons de commodité et de rapidité de réponse. Les habitants des villes de troisième et de quatrième rang ont également eu recours aux services de consultation en ligne.

L'application China Daily est la source incontournable pour consulter des nouvelles en anglais de grande qualité en Chine, y compris les nouvelles de dernière heure, le streaming en direct, les vidéos, les commentaires et les reportages approfondis.

La plateforme DX Doctor a été fondée en 2014 dans le but de pallier la désinformation entre le grand public et les professionnels de la santé. Elle a publié son rapport sur la santé pendant trois années consécutives.