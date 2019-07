Un réseau électrique modernisé pour Parry Sound

PARRY SOUND, ON, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Le virage vers la croissance propre est l'une des plus belles possibilités qui s'offrent au Canada. En investissant dans la technologie des réseaux intelligents, le Canada favorise l'amélioration des réseaux électriques tout en réduisant les coûts pour les familles et en créant des collectivités plus vertes et plus durables.

Le secrétaire parlementaire Paul Lefebvre, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, un investissement de 2,9 millions de dollars dans le projet de réseau intelligent SPEEDIER (Smart Proactive Enabled Energy Distribution Intelligently Efficiently Responsive, ou Distribution d'énergie intelligente, proactive, adaptée; Projet intelligent, efficace, réactif). Grâce à ce projet, Parry Sound, en Ontario, finira par produire au moins autant d'énergie qu'elle en consomme, devenant ainsi l'une des premières collectivités intelligentes à consommation nette zéro au Canada.

Cet investissement permettra d'accroître la fiabilité du réseau électrique, de reporter des rénovations coûteuses, de faire un meilleur usage des ressources actuelles, d'accélérer l'adoption des véhicules électriques et de donner aux résidents plus de contrôle sur leur façon d'utiliser l'énergie. Ce projet aidera la collectivité à réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et créera des emplois dans un secteur innovant, porteur de changements.

Le financement accordé au projet vient du Programme des réseaux intelligents, qui fait partie du plan d'infrastructure du gouvernement du CanadaInvestir dans le Canada, doté d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars.

Pendant Génération Énergie, le dialogue national sur l'énergie, les Canadiens ont affirmé que la création de solutions fiables et abordables fondées sur l'énergie propre n'était pas un luxe, mais une nécessité pour la construction d'un avenir sobre en carbone au Canada. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir des programmes d'énergie propre qui créent des emplois, qui favorisent les investissements et la compétitivité de l'industrie et qui, en plus de promouvoir un avenir vert pour notre pays, l'aident à réaliser ses objectifs mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

« En investissant dans ce projet, notre gouvernement aplanit les obstacles à l'innovation et fait du Canada un véritable chef de file des technologies propres à l'échelle mondiale. Des projets comme celui-ci contribuent à bâtir des réseaux électriques plus propres et plus sécuritaires dans les collectivités rurales et éloignées, tout en réduisant les dépenses et en créant des emplois dans la classe moyenne pour les Canadiens. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Lakeland croit que l'innovation dans le secteur de l'électricité est la voie de l'avenir. Notre projet SPEEDIER, combiné au soutien que nous recevons de nos partenaires et de RNCan, témoigne de cette importante transition. Nous nous réjouissons à l'idée de mener à bien ce projet et de tirer parti de l'expérience acquise pour le mettre en place dans d'autres collectivités. »

Chris Litschko

Chef de la direction, Lakeland Holding Ltd / Bracebridge Generation Ltd.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Bracebridge Generation pour transformer Parry Sound en une collectivité intelligente à consommation nette zéro. En ajoutant notre solution de réseau intelligent à sa trousse d'outils, Bracebridge Generation peut se servir de ressources plus intelligentes et plus propres (p. ex. un microréseau à l'échelle de la collectivité et une gestion de la demande résidentielle au moyen de systèmes de stockage dans des batteries et de réservoirs d'eau chaude contrôlables) pour établir un meilleur équilibre entre consommation et production d'énergie. Des projets comme celui-ci renforcent non seulement la fiabilité d'un réseau dont nous dépendons dans notre vie quotidienne, mais nous aident aussi à faire économiser les clients et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous remercions le gouvernement de nous aider à concrétiser ce projet et de contribuer à créer des emplois dans le secteur des technologies propres. »

Hari Subramaniam

Chef, Croissance stratégique, Opus One Solutions

