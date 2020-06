Un projet de concertation citoyen - Réaménagement de la baie de Beauport

QUÉBEC, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Québec (« APQ ») est heureuse d'annoncer, dans la foulée du projet Laurentia, un investissement significatif pour améliorer les installations de la baie de Beauport. Ce projet de réaménagement est le fruit d'un travail de concertation et de collaboration avec les membres du Forum des usagers de la baie de Beauport (« Le Forum »). Avec cet investissement qui comprend une bonification des services offerts, l'APQ souhaite réitérer la vocation récréotouristique et récréonautique de la baie de Beauport.

Consciente de certains effets engendrés par les futures infrastructures de son terminal de conteneurs sur le site de la baie de Beauport, l'APQ a souhaité transformer ces contraintes en opportunités en proposant un rehaussement de l'aménagement du site qui permettra de mieux répondre aux besoins de ses usagers. Conçu par les experts de Stantec et en cocréation avec les membres du Forum, l'APQ s'engage ainsi à réaliser un plan d'aménagement permettant d'atténuer les impacts du projet Laurentia tout en bonifiant la qualité des infrastructures permettant la tenue des activités nautiques, notamment avec l'ajout d'une rampe de mise à l'eau, d'une aire agrandie de stationnement des embarcations, d'une nouvelle capitainerie, d'espaces requis pour animer une école de voile, d'une nouvelle vigie pour la sécurité nautique et des quais supplémentaires. Toutes ces nouvelles installations sont porteuses d'un grand potentiel pour continuer le développement du volet récréonautique de la baie de Beauport.

Un travail de concertation inestimable

Le plan d'amélioration du site est le résultat d'un précieux travail de concertation et de collaboration avec les membres du Forum. Rappelons que ce Forum, mis en place en 2016 par l'APQ, a pour objectif de mieux connaître les différents usages de la baie de Beauport afin d'en tenir compte dans le cadre du projet d'agrandissement et, plus particulièrement, de consolider et de pérenniser la plage et ses usages. D'ailleurs, cette collaboration entre les différents organismes et l'APQ se poursuivra afin de continuer les efforts d'amélioration.

Une baie pensée pour les citoyens

Parmi les effets de son projet de terminal de conteneurs, l'APQ a noté ceux sur la qualité des vents en provenance de l'ouest-sud-ouest qui interférera dans la pratique des sports de voile. Ainsi, l'APQ entreprendra de baliser le secteur, de fournir une carte pour guider les usagers et les sensibiliser en amont, afin de leur offrir une meilleure expérience sur le fleuve Saint-Laurent. De plus, l'APQ s'engage à ce que le gestionnaire du site, en l'occurrence Gestev, offre conjointement avec les regroupements présents sur le site, de la formation aux usagers à travers les cours offerts par une école de voile.

Toujours dans l'objectif d'offrir un espace citoyen optimal avec une vocation récréotouristique complète, le plan prévoit un tout nouvel espace de jeux d'eau en plus d'une pataugeoire urbaine pour les enfants ainsi que des pergolas pour les usagers et des tapis de type mobi-mat pour les personnes à mobilité réduite. Rappelons qu'il s'agit du seul site à Québec où les citoyens peuvent se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en toute sécurité, grâce à la bonne qualité des eaux suivie régulièrement par la Ville de Québec.

Les travaux suivront l'échéancier de Laurentia. Ils sont donc prévus débuter en 2021 et prendre fin en 2024, permettant ainsi aux usagers de profiter des nouvelles installations dès la saison 2024. À noter que l'APQ confirme que le site de la baie de Beauport demeurera ouvert et accessible et que les usagers pourront continuer à y pratiquer leur sport pendant la durée des travaux. Le coût de ces travaux s'élève à un peu plus de 7 M$ et sera entièrement défrayé par l'APQ.

Citations

« Le projet de réaménagement de la baie de Beauport est le fruit d'un travail de collaboration très important qui a été fait grâce au Forum des usagers de la baie de Beauport. Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les organisations qui s'impliquent dans cette concertation. Il s'agit d'un projet pour les citoyens et nous sommes ravis de leur offrir un espace récréotouristique des plus favorables dans un endroit tel que le Port de Québec peut se le permettre. »

- Mario Girard, président-directeur général, Administration portuaire de Québec

À propos du Forum :

Le Forum est composé des représentants d'organismes qui offrent leur temps bénévolement :

Regroupement des membres de voile légère

Association des véliplanchistes et kitesurfers de Québec

Club des ornithologues de Québec

Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale

Club nautique du Vieux-Port de Québec

En plus de Gestev et de la Ville de Québec

À noter que le mandat du Forum est exclusivement axé sur la consolidation et la pérennisation de la plage et de ses usages récréotouristiques. Le mandat du Forum n'est pas de prendre position quant au projet Laurentia.

À propos de l'Administration portuaire de Québec

L'Administration portuaire de Québec est une agence fédérale autonome constituée en vertu de la Loi maritime du Canada. Chaque année, les navires qui passent par le Port sont au cœur d'une chaîne logistique qui transporte pour environ 20 milliards de dollars de marchandises. Le Port de Québec anime le pôle maritime qui permet de générer et soutenir plus de 13 000 emplois directs et indirects selon la dernière étude de KPMG/SECOR.

SOURCE Administration portuaire de Québec