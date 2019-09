Un produit est dévoilé : BYTON présente M-Byte, le premier SUV électrique intelligent haut de gamme

- BYTON M-Byte est présenté sur le salon de l'automobile de Francfort (IAA)

- L'écran de 48 pouces du M-Byte est le plus grand du monde dans une voiture de série

- BYTON est sur le point de clôturer sa collecte de fonds de ronde C pour un montant de 500 millions de dollars

FRANCFORT, Allemagne, 11 septembre 2019 /PRNewswire/ -- BYTON, la marque haut de gamme de véhicules électriques intelligents, a dévoilé aujourd'hui le BYTON M-Byte sur le salon de l'automobile de Francfort (IAA). Avec le poste de pilotage innovant du M-Byte, qui s'articule autour d'un écran incurvé de 48 pouces - le plus grand du monde dans l'industrie automobile - BYTON tient sa promesse de mettre en place une philosophie de fonctionnement pleinement axée sur l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent interagir avec l'écran par le biais d'une tablette de 7 pouces pour le conducteur, d'une tablette de 8 pouces pour le co-pilote, d'un contrôle gestuel, de commandes vocales (en partenariat avec Amazon Alexa) et de touches spécifiques.

Le BYTON M-Byte est disponible avec une batterie de 72 kWh (offrant une autonomie WLTP - procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers - de 360 km / 224 miles) et en version amplifiée de 95 kWh (autonomie de 460 km / 286 miles). La version à propulsion arrière offre une puissance de 200 kW. Le modèle à 4 roues motrices est équipé d'un moteur électrique avant supplémentaire de 150 kW. La charge en courant alternatif peut atteindre 22 kW, tandis que la charge rapide en courant continu peut s'élever à 150 kW. Cela permet de recharger 100 km / 62 miles d'autonomie en 10 minutes, soit un laps de temps compétitif.

Le BYTON M-Byte est le premier modèle de la start-up à faire l'objet d'une production en série dans sa propre usine de Nanjing, en Chine. Offrant un premier prix à 45 000 euros (hors TVA et subventions) et étant plus spacieuse, la voiture est le véhicule électrique haut de gamme le plus accessible pour un usage quotidien.

BYTON prévoit de lancer la production pour le marché chinois au milieu de l'année 2020. Les pré-commandes en Europe et en Amérique du Nord commencent en 2020 et la mise sur le marché est prévue pour 2021.

BYTON est sur le point de clôturer sa collecte de fonds de ronde C pour un montant de 500 millions de dollars. Parmi les investisseurs figure FAW Group qui a récemment signé un accord d'investissement de ronde C avec BYTON. Le fonds d'investissement industriel de la province du Jiangsu et le gouvernement municipal de Nanjing figurent parmi les autres investisseurs.

À propos de BYTON

BYTON s'est fixé pour objectif de créer une marque haut de gamme ancrée en Chine et rayonnant dans le monde entier. Son siège social mondial, sa base de fabrication intelligente et son centre de R & D se trouvent à Nanjing, en Chine, tandis que son siège nord-américain, dédié à l'expérience automobile intelligente, à la conduite autonome, à l'intégration complète des véhicules et à d'autres technologies de pointe, est situé dans la Silicon Valley. Le centre de conception et de design des véhicules de l'entreprise se trouve à Munich. BYTON compte aussi des bureaux à Pékin, Shanghai et Hong Kong pour gérer les affaires extérieures, le marketing, les ventes, le design et les relations avec les investisseurs.

Site web officiel : www.byton.com

Pour en savoir plus : salle de presse de BYTON

Photos de BYTON : compte Flickr de BYTON

Contact pour les relations publiques mondiales : https://www.byton.com/contact