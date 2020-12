Un parcours sous le signe de l'amour - Histoires touchantes de propriétaires de voitures de GAC MOTOR du monde entier

GUANGZHOU, Chine, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- GAC MOTOR a récemment publié quatre histoires touchantes de propriétaires de voitures sur sa chaîne, ce qui a retenu l'attention des médias sociaux à grande échelle. Ces histoires de passion, de vie, de famille et de rêves ont su toucher le public. Les lecteurs se sont reconnus dans ces histoires et de fortes émotions sont remontées à la surface, les encourageant ainsi à partager leur amour et leur émerveillement avec les autres.

Passionné et motivé, un professeur d'université donne vie à ses rêves de conduite tout-terrain

Un professeur d'université a réalisé son « rêve de conduite tout-terrain » de longue date, grâce à GAC MOTOR. Bien que souvent considéré par les autres comme un professeur universitaire stoïque, son rêve était de plonger dans sa passion. Après s'être procuré le SUV phare de GAC MOTOR, le modèle GS8, il s'est finalement lancé dans l'aventure. Il a depuis incité ses amis à acheter trois voitures de GAC MOTOR, et il continue de faire la promotion de la marque auprès de ses proches.

Une preuve d'amour sous la forme d'un cadeau d'anniversaire pour sa fille

La mère d'une jeune femme de 22 ans qui était sur le point d'obtenir son diplôme a décidé d'offrir en cadeau à sa fille le SUV GS3 de GAC MOTOR. Aujourd'hui, la mère et la fille aiment toutes deux conduire le SUV.

Conformément à ses valeurs, un environnementaliste fait un choix vert

Un environnementaliste et sa femme ont toujours adoré voyager, mais ils voulaient continuer de le faire en réduisant au minimum leur empreinte carbone. Grâce au nouveau modèle énergétique GE3 de GAC MOTOR, ils peuvent maintenant continuer à faire ce qu'ils aiment, soit voyager en voiture vers des destinations exotiques sur un coup de tête, dans le respect de leurs valeurs environnementales.

Un choix guidé par l'amour – Des week-ends en famille

Une famille de quatre personnes s'offre un modèle vedette, le GS5. On peut voir la famille faire du camping en pleine nature, s'amuser sur des plages et admirer des levers de soleil au sommet des montagnes. Chaque souvenir est gravé de façon indélébile dans la mémoire des membres de la famille. Le modèle GS5 n'est pas juste une simple voiture à leurs yeux, mais un membre à part entière de leur famille, qui les accompagne lors de chaque voyage.

GAC MOTOR continue de publier de nouvelles histoires semblables pour démontrer à quel point la marque a été accueillie chaleureusement par les consommateurs. Cet accueil favorable des propriétaires de voiture du monde entier encourage GAC MOTOR à poursuivre ses efforts constants de développement et de progrès. Tous ces éléments lui ouvrent la voie vers un avenir encore plus florissant – où l'innovation de haute qualité et l'amour sont les moteurs de sa croissance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1393038/1.jpg