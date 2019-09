Un nouveau tandem homme-femme a la tête du fleuron Suisse Laurastar

CHÂTEL-SAINT-DENIS, Suisse, 20 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe familial suisse Laurastar, qui fêtera ses 40 ans en 2020, annonce sa reprise par la deuxième génération : Julie et Michael Monney. Ils succèdent à leur père Jean Monney, entrepreneur et co-fondateur de Laurastar, qui reste Président du Conseil d'Administration de Laurastar Group. Présentation des nouveaux co-CEO et des projets du groupe.

Sœur et frère relèvent le défi de la continuité et de l'avenir

Julie et Michael Monney rassemblent à eux deux les meilleurs atouts pour que la PME suisse garde le cap du succès. Ils incarnent l'exigence intrinsèque de qualité, de performance et d'esthétisme qui font du savoir-faire de la marque une référence mondiale. Laurastar assure ainsi une transition prometteuse au moment crucial d'un changement générationnel.

Passionnée par l'innovation produit et la gestion de marque, Julie Monney prend la direction marketing du groupe en 2011, après 10 ans d'expérience internationale (Unilever Cosmetics, Procter & Gamble, Landor Genève). Diplômée de l'Université de Lausanne avec une Licence en Journalisme, elle est également titulaire d'un Bachelor en Gestion d'Entreprise de l'Université Webster à Genève.

Michael Monney assure quant à lui la direction commerciale du groupe depuis 2010. D'abord concentré sur le marché suisse, il s'oriente aussi rapidement vers l'international en développant les filiales du groupe en Europe puis les marchés d'Asie et d'Amérique. Il accompagne l'entrée de l'entreprise dans l'ère digitale, porté par son goût pour l'innovation et les nouvelles sources de croissance. Doté de deux masters en Business et Informatique de Gestion auprès d'HEC Lausanne, Michael a précédemment travaillé au sein du département Financial & Consulting d'Ernst & Young.

Le tandem familial souhaite exhausser la valeur d'une collaboration à quatre mains, naturelle, souple et ambitieuse. « Avec Michael, nous nous considérons comme des copilotes : le monde évolue tellement vite, les modes de management aussi. Diriger à deux donnera à l'entreprise une vision enrichie », témoigne Julie Monney. « Avec Julie, nos caractères, nos compétences et nos expériences se complètent bien. Je crois qu'avoir une femme et un homme qui se connaissent si bien à la tête de Laurastar est une grande force », complète Michael.

40 ans de success-story familiale

La succession de Jean Monney nous ramène à la fondation de Laurastar en 1980. D'abord tournée vers le design et la production de montres et d'accessoires de mode, l'activité évolue avec la création de la première table à repasser pourvue d'un générateur professionnel de vapeur. Visionnaire, l'entrepreneur sait alors que cette technologie va changer le quotidien des particuliers. « J'ai toujours aimé les belles matières, et notre expertise s'inscrit dans cette passion : protéger et sublimer les étoffes. » précise Jean Monney. La marque Laurastar a ainsi grandi en s'appuyant sur la recherche et le développement de produits aux fonctionnalités et au design toujours plus aboutis. « Je suis fier que mes enfants fassent partie de cette histoire entrepreneuriale. Nous avons eu la chance de travailler ensemble déjà depuis de nombreuses années et leur valeur ajoutée pour le groupe est déjà une certitude » ajoute-t-il.

Des projets d'expansion et d'innovation pour LAURASTAR

Dans la lignée de leur père, Julie et Michael Monney portent de nombreux projets d'avenir pour le groupe.

Fin 2019, Laurastar emménagera dans son nouveau siège mondial à Châtel-St-Denis. Des bureaux modernes et design amélioreront la vie mais aussi la performance et l'efficacité de ses collaborateurs. Ils offriront une vitrine internationale en ligne avec la marque et permettront d'améliorer la créativité et l'innovation indispensables pour tenir les promesses du groupe. Celui-ci y célébrera ses 40 ans d'excellence l'année suivante.

Prochainement également, Laurastar inaugurera sa toute nouvelle usine et présentera de nouveaux produits innovants. En effet, la marque a pour ambition de rester en ligne avec les habitudes de ses consommateurs, en particulier celles des millenials - cette génération nouvelle utilisant davantage la technique du défroissage que celle du repassage. La croissance sera en outre portée par les nouveaux marchés asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour.

Enfin, le groupe souhaitant maintenir son engagement en faveur d'une consommation plus responsable et plus respectueuse des ressources et de l'environnement, il accordera toujours une grande importance à la lutte contre l'obsolescence programmée ; chaque produit est en effet conçu pour accompagner toute une génération. Laurastar s'engage en outre à réparer ses produits pour une période minimale de 10 ans.

A propos du Groupe LAURASTAR

Le groupe LAURASTAR est le leader mondial des systèmes de repassage professionnels à l'usage des particuliers avec plus de 2,8 millions de produits vendus dans plus de 40 pays à travers le monde. Le siège du groupe Laurastar est situé en Suisse et emploie, avec ses filiales en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Hongrie, environ 225 collaborateurs. En 2020, il célèbrera 40 années d'innovation au service de la plus haute qualité de soin pour tous les textiles. En Suisse, la marque phare équipe près d'un quart des ménages.

Pour télécharger les images https://we.tl/t-Nh0wUd9kZk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/998784/Laurastar_Lift.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/998785/Laurastar_Smart.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/998787/Portrait_Julie_et_Michael_Monney.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998786/Laurastar_Logo.jpg