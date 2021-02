Un nouveau partenariat national vise à améliorer l'accessibilité du Grand Sentier du Canada

Des paralympiens et para-athlètes canadiens se joignent à AccessNow et à Sentier Transcanadien pour offrir leur point de vue sur l'accessibilité des sentiers partout au Canada

OTTAWA, ON et MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Sentier Transcanadien (STC) et AccessNow - une jeune pousse canadienne à projet social qui œuvre à faciliter, par le biais de la cartographie, l'accessibilité dans différents pays du monde - sont heureux d'annoncer leur nouveau partenariat visant à accroître l'accessibilité des sentiers extérieurs partout au Canada. Leur collaboration en vue de partager de l'information par l'entremise de l'application AccessNow permettra aux Canadiens de découvrir des trajets sans obstacle, et permettra également d'identifier les zones où des obstacles demeurent afin que des correctifs puissent y être apportés, ce qui résultera en une accessibilité accrue sur Le Grand Sentier.

STC et AccessNow sont ravis d'annoncer qu'ils travaillent en collaboration avec le Comité paralympique canadien, et que des paralympiens et para-athlètes canadiens travaillent à cartographier l'accessibilité des sentiers à l'échelle du pays. Ce projet passera par la plateforme et la technologie d'AccessNow pour mettre en lumière des expériences vécues et fournir aux gens une ressource de navigation pour se renseigner sur l'accessibilité des sentiers.

« Sentier Transcanadien est heureux d'annoncer cet excitant partenariat et de participer à cet importante initiative qui améliorera l'accessibilité sur des sections du Grand Sentier du Canada. C'est un honneur pour nous que de travailler avec AccessNow et avec les para-athlètes et athlètes paralympiques, qui nous aident à faire en sorte que les points de vue de personnes présentant différents handicaps se reflètent dans les décisions que nous prenons dans le cadre de nos projets de sentiers », a commenté Eleanor McMahon, présidente et cheffe de la direction de Sentier Transcanadien.

« Les Canadiens nous ont dit que dans la période difficile que nous vivons actuellement, ils comptent sur l'accès aux espaces naturels pour demeurer actifs, prendre soin de leur santé mentale et entretenir des contacts sociaux avec les autres tout en respectant la distanciation physique et les directives de santé publique. Ce partenariat revêt une importance incroyable, et tout particulièrement en ce moment, alors que les sentiers sont devenus de véritables bouées de sauvetage pour les Canadiens », a-t-elle ajouté.

En cette période où de nombreuses compétitions sportives ont été suspendues et où les Jeux paralympiques de Tokyo ont été reportés en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs paralympiens et para-athlètes canadiens redonnent à leurs communautés respectives en participant à cet important projet. Par le biais de l'application AccessNow, le feedback transmis aux gestionnaires des sentiers viendra identifier les obstacles qui empêchent les personnes avec un handicap physique de fréquenter les sentiers. Soulignons que chaque athlète est jumelé à un guide local de sentier pour faciliter la documentation de l'information.

« Chez AccessNow, notre priorité est de faire le pont entre les gens et les opportunités accessibles, et nous accueillons ce partenariat avec beaucoup de bonheur et d'excitation. Nous devrions tous pouvoir bénéficier d'un accès aux loisirs en plein air, et il est primordial que cet accès soit aussi évalué à travers la lorgnette du handicap. Chaque nouvelle information ajoutée à la plateforme d'AccessNow est un élément de plus qui vient non seulement montrer le degré réel d'accessibilité des sentiers partout au pays, mais qui vient également diffuser cette information », explique Maayan Ziv, fondatrice et directrice générale d'AccessNow. « C'est un honneur pour nous que de travailler de près avec les athlètes impliqués dans le projet; leur voix et leurs points de vue contribuent à l'aspect "Rien sur nous sans nous" de notre mandat, que nous célébrons avec fierté dans tout le Canada », ajoute-t-elle.

La cartographie des sentiers a présentement cours dans 10 provinces et 1 territoire, couvrant 13 sections du Sentier, et s'achèvera au printemps 2021. STC travaillera en étroite collaboration avec les gestionnaires des sentiers locaux pour appliquer les recommandations des athlètes en vue d'améliorer l'accessibilité de ces sentiers. L'information quant à l'accessibilité des sentiers sera partagée par l'entremise de l'application AccessNow, une ressource collaborative d'information qui rend compte de l'état de l'accessibilité de différents lieux partout dans le monde.

Voici la liste des sections du Sentier qui font l'objet d'une évaluation et d'un processus de cartographie:

Sentier Banff Legacy, Banff, AB

Sentier Bow River Pathway, Calgary, AB ( Cody Dolan )

( ) Sentier Capital Pathway, Ottawa, ON (Camille Bérubé)

(Camille Bérubé) Sentier de la Confédération, Charlottetown, PE ( Alan Stanley )

( ) Sentiers La Fourche et North Winnipeg Parkway, Winnipeg, MB ( Colin Mathieson )

( ) Sentier Western Loop et sentier ferroviaire Harvest Moon, Annapolis Valley, NS ( Ben Brown )

( ) Sentier des Grandes-Fourches, Sherbrooke, QC ( Diane Roy )

( ) Sentier connecteur Millennium, Whitehorse, YT ( Tanelle Bolt )

( ) Sentier Pan Am, Toronto, ON ( Andrew Haley )

( ) Sentier Quidi Vidi Lake, St. John's, NL ( Liam Hickey )

( ) Sentier Riverfront, Moncton, NB ( Matthew Kinnie )

( ) Sentier Stanley Park, Vancouver, BC ( Richard Peter )

( ) Sentiers Wascana Valley, Regina, SK ( Jessica Frotten )

« Le mouvement paralympique s'articule autour de la célébration de l'inclusion et de la promotion de l'accessibilité - dans le sport bien sûr, mais également dans nos communautés », précise Martin Richard, directeur exécutif des Communications et de la marque du Comité paralympique canadien. « Il s'agit d'un projet important dans le processus pour rendre les espaces extérieurs prisés plus accessibles afin que tous les Canadiens puissent être actifs, et nous sommes heureux de nous y impliquer. Les expériences vécues par les athlètes participants leur permettent d'offrir une perspective et une expertise précieuses qui pourront ouvrir des portes à d'autres, ce qui, ultimement, résultera en un plus grand nombre de gens qui seront en mesure de profiter du plein air canadien. »

Une fois que cette cartographie du Sentier sera complétée, STC s'engage à poser des actions concrètes pour accroître l'accessibilité des sections visées, ainsi que de l'ensemble de son réseau en général. Il est prévu que les sections cartographiées du Grand Sentier soient ajoutées à l'application AccessNow en avril 2021.

Des entrevues sont offertes sur demande. Une sélection de photos prises au cours du processus de cartographie est disponible ICI.

Grand Sentier du Canada et Sentier Transcanadien

Touchant chaque province et territoire, s'étendant sur plus de 27 000 kilomètres et traversant toute la diversité des cultures et des paysages du Canada, Le Grand Sentier du Canada est le plus long réseau de sentiers récréatifs du monde. Soutenu par les dons offerts à Sentier Transcanadien, Le Grand Sentier relie plus de 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones d'un océan aux deux autres. Il est le lien entre les gens et les communautés, une initiative d'unité nationale qui rassemble les Canadiens de tous les milieux en améliorant leur qualité de vie et les collectivités dans lesquelles ils vivent, travaillent et se divertissent.

Site Internet: legrandsentier.ca

CONTACT: Angela de Burger

Conseillère aux Communications, Sentier Transcanadien

905-510-8431 | media@tctrail.ca

AccessNow

AccessNow s'affaire à partager de l'information quant à l'accessibilité de différents sites à l'échelle du globe. Fondée en 2015, cette plateforme numérique internationale permet aux usagers de consulter, sur une carte interactive, l'état de l'accessibilité de lieux donnés. Les usagers peuvent effectuer des recherches sur des endroits précis, ou encore naviguer pour repérer les sites à proximité qui affichent des symboles d'accessibilité. La mission d'AccessNow est de cartographier autant d'endroits que possible dans le monde et, à ce jour, la plateforme répertorie plus de 34 pays.

Site Internet: AccessNow.com

CONTACT:

Maayan Ziv

Fondatrice et directrice générale

416-844-7117 | maayan@accessnow.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)