Un nouveau livre révèle que Donald Trump voit l'arrestation de Meng Wanzhou comme un moyen de pression, et non comme question de justice

Déclaration de Huawei Canada :

MARHKAM, ON, le 28 juin 2020 /CNW/ - Le récent livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump révèle que, depuis le début, le président des États-Unis a considéré l'arrestation et la détention de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, comme un moyen d'exercer une influence politique et non comme une affaire de justice.

Dans The Room Where it Happened, John Bolton écrit : « Lors du dîner de Noël du 7 décembre [2018] à la Maison-Blanche, Trump a évoqué l'arrestation de Mme Meng, en invoquant la pression que cela exercerait sur la Chine. »

Selon M. Bolton, M. Trump considérait Mme Meng comme une citoyenne chinoise d'importance, « la Ivanka Trump de la Chine » selon les termes du président. Sa liberté pouvant être une puissante monnaie d'échange dans les négociations commerciales avec la Chine. Comme le dit Bolton : « ... Trump croyait que tout était faisable dans les négociations commerciales. »

Le récit des événements de M. Bolton est corroboré par les commentaires publics de M. Trump quelques jours après l'arrestation de Mme Meng. Il a déclaré qu'il interviendrait politiquement dans l'affaire si cela aidait les relations entre les États-Unis et la Chine. « Si je pense que c'est bon pour ce qui sera certainement le plus grand accord commercial jamais conclu, ce qui est très important, ce qui est bon pour la sécurité nationale, j'interviendrai certainement si je pense que c'est nécessaire », a déclaré le président en décembre 2018.

Aux yeux de Donald Trump, les accusations contre Mme Meng ont toujours été une monnaie d'échange à utiliser pour négocier un accord commercial avec la Chine et accroître ses chances de réélection en novembre.

Cette approche imprudente et contraire à l'éthique a placé le gouvernement du Canada dans une situation extrêmement difficile, soit d'être pris au centre d'un différend qui s'intensifie entre deux puissances mondiales.

Il est du devoir du président des États-Unis de faire respecter la loi et non de la manipuler dans son propre intérêt politique. Nous appelons l'administration Trump à retirer immédiatement leurs accusations contre Meng Wanzhou.

