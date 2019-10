Un maître du whisky Johnnie Walker honoré pour services rendus au Scotch

LONDON, 27 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le Docteur Jim Beveridge, maître mélangeur, s'est vu décerner aujourd'hui la médaille d'Officier de ordre de l'Empire britannique par Sa Majesté la Reine pour les services exceptionnels qu'il a rendus à l'industrie du whisky écossais.

Pour couronner une carrière remarquable de près de quatre décennies au sein de Diageo, la plus importante société de distillerie au monde, la médaille d'Officier de ordre de l'Empire britannique a été remise au Dr Beveridge par Sa Majesté la Reine lors d'une cérémonie d'investiture au château de Windsor.

Au cours de sa carrière, le Dr Beveridge s'est imposé comme l'une des personnalités les plus respectées de l'industrie, en raison aussi bien de son talent et son engagement envers la qualité que son attitude réfléchie et sans prétention.

Cet événement survient alors Johnnie Walker, le whisky écossais le plus populaire au monde, célèbrera son 200e anniversaire en 2020. Au cours des deux siècles d'histoire de l'entreprise, le Dr Beveridge n'est que la sixième personne à occuper le poste de maître mélangeur, la première ayant été son propre fondateur, John Walker.

Dans le cadre des célébrations marquant son 40e anniversaire au service de Johnnie Walker, le Dr Beveridge a été invité à élaborer avec son équipe un whisky unique de 40 ans d'âge en utilisant certains des scotchs les plus rares des réserves de Johnnie Walker.

Au sein des chambres de mélange de Diageo à Menstrie, dans le Clackmannanshire, le Dr. Beveridge dirige une équipe de 12 mélangeurs en charge de la qualité et de la cohérence de toutes les marques de whisky écossais de l'entreprise. Il travaille également en étroite collaboration avec les distillateurs, les tonneliers, les chaudronniers et tous les artisans impliqués dans la production du meilleur whisky écossais.

Il a reçu plusieurs distinctions de l'industrie et a notamment été intronisé au World Whisky Hall of Fame en 2015. En 2016, il a par ailleurs été nommé « maître mélangeur de l'année » par l'International Whisky Competition pour la seconde année consécutive, une première dans l'histoire du concours.

Le Dr Beveridge a dédié sa décoration à ses collègues de l'industrie du whisky écossais et a déclaré : « Ce fut une expérience merveilleuse de recevoir ce prix des mains de Sa Majesté la Reine. Il s'agit d'un honneur que je suis ravi d'accepter au nom de toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans l'industrie du whisky écossais au cours des quarante dernières années. »

« Le scotch est le fruit d'un véritable travail d'équipe à chaque étape, du grain au verre. C'est un privilège de travailler dans un secteur aussi spécial. Je dédie cet honneur à toutes les femmes et à tous les hommes de nos distilleries, chaudronneries, entrepôts et sites d'embouteillage à travers l'Ecosse qui sont chacun des maillons indispensables de la chaîne de production de Johnnie Walker. »

Félicitant le Dr Beveridge pour sa décoration, le directeur général de Diageo, Ivan Menezes, a déclaré : « Il s'agit d'une journée très spéciale pour Jim et sa famille et je suis ravi de les féliciter au nom de Diageo. »

« Jim est réputé dans l'industrie du scotch pour son dévouement au savoir-faire et les incroyables whiskies qu'il crée chez Johnnie Walker, mais il est également connu en tant que collègue et ami exceptionnel par les personnes avec lesquelles il travaille. Il fallait au moins cela pour récompenser une carrière extraordinaire de quatre décennies. »

John Williams, directeur mondial de la marque Johnnie Walker, a ajouté : « Tous les membres de la famille Johnnie Walker sont ravis de voir Jim récompensé pour la contribution remarquable qu'il a apportée à Johnnie Walker et au whisky écossais. »

« Jim a non seulement été le gardien de près de deux siècles d'héritage Johnnie Walker, mais il a également été un pionnier inépuisable, avide de savoir et cherchant sans relâche à franchir de nouvelles frontières en matière de saveurs pour le whisky écossais. »

Johnnie Walker est le whisky écossais le plus vendu au monde, avec une moyenne de sept bouteilles exportées d'Écosse toutes les secondes, ce qui en fait le principal produit d'exportation du pays. La marque utilise les meilleurs whiskies écossais du patrimoine incomparable de Diageo, comptant 28 distilleries de malt et de plus de 10 millions de fûts en stade de maturation en Écosse.

Johnnie Walker fait l'objet d'un programme d'investissement de 150 millions de livres sterling lancé par Diageo dans le domaine du tourisme lié au whisky écossais qui inclue notamment la création d'une attraction touristique mondiale à Édimbourg et la transformation des 12 expériences destinées aux visiteurs de la distillerie de la société en Écosse.

Consommez Johnnie Walker avec modération.

Davantage d'informations sont disponibles sur drinkiq.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017629/Dr_Jim_Beveridge_OBE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1017630/Dr_Jim_Beveridge_OBE.jpg