Un engagement envers l'abordabilité - La SCHL publie son Rapport annuel 2019

OTTAWA, le 5 mai 2020 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport annuel 2019, lequel met en valeur sa contribution pour soutenir la stabilité du marché de l'habitation et du système financier et pour aider les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. Ce faisant, la SCHL a continué à mettre en œuvre sa stratégie réaffirmée qui consiste à favoriser l'abordabilité du logement pour tous.

« Pour de nombreux Canadiens, l'abordabilité est l'élément qui entre le plus en ligne de compte lors de la recherche d'un logement. Nos responsabilités envers les Canadiens font en sorte que nous devons gérer les risques de manière responsable et maintenir la stabilité financière afin de pouvoir continuer à produire des résultats, et c'est ce que nous avons fait en 2019 », a déclaré Evan Siddall, président et premier dirigeant. « Cela nous a mis dans une position solide, de sorte qu'aujourd'hui - dans le contexte de la crise de la COVID-19 qui évolue - nous ne perdons pas de vue notre objectif ultime : que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

La SCHL a également publié des suppléments d'information sur ses activités d'aide au logement, d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire et les obligations sécurisées, afin de fournir plus de détails et de précisions sur chacune de ces activités. De plus, les résultats des tests de résistance 2019 sont inclus dans le rapport annuel.

« En 2019, nous avons démontré notre engagement envers la saine gestion des ressources, ce qui nous permet de verser des dividendes au gouvernement tout en contribuant à la création de logements abordables pour les Canadiens ainsi que de promouvoir le fonctionnement du marché grâce à notre assurance prêt hypothécaire et à nos activités de financement hypothécaire », a déclaré Lisa Williams, chef des finances de la SCHL.

Les chiffres présentés ci-dessous sont en date du 31 décembre 2019.

Faciliter l'accès au logement en contribuant à la stabilité financière

Nous avons investi plus de 2 milliards de dollars au nom du gouvernement du Canada pour produire et préserver des logements nécessaires pour les Canadiens à revenu faible ou moyen, y compris dans les réserves.

pour produire et préserver des logements nécessaires pour les Canadiens à revenu faible ou moyen, y compris dans les réserves. Nous avons fourni de l'assurance prêt hypothécaire pour près de 100 000 Canadiens et plus de 127 000 logements locatifs.

Nous avons garanti des titres hypothécaires pour une valeur de plus de 170 milliards de dollars. Ces garanties profitent au secteur canadien de l'habitation, car elles procurent aux prêteurs une source de financement hypothécaire fiable.

Mettre en œuvre les initiatives en vertu de la Stratégie nationale sur le logement (SNL)

Nous avons mobilisé quelque 56 millions de dollars pour aider les Canadiens à acheter une propriété de manière plus abordable grâce à l'Incitatif à l'achat d'une première propriété.

Nous avons engagé des fonds pour la construction de plus de 6 000 logements abordables et la réparation de 60 000 logements à l'échelle du pays par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement.

Nous avons soutenu la construction de plus de 15 900 logements dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs.

Produire des résultats pour les Canadiens

Nous avons généré des produits et un financement public de 4,7 milliards de dollars et un résultat net de près de 1,6 milliard de dollars.

Nous avons déclaré des dividendes de plus 2 milliards de dollars payables à notre actionnaire, le gouvernement du Canada .

. Nous affectons du capital à nos activités conformément à notre profil de risque et aux exigences réglementaires. Pour nos activités d'assurance prêt hypothécaire, notre capital disponible s'élevait à 12 milliards de dollars (195 % du capital réglementaire minimal) et, pour nos activités de financement hypothécaire, à 2,3 milliards de dollars.

La SCHL soutient la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement