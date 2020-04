Un employé du centre de maintenance de VIA Rail à Montréal atteint de la COVID-19

MONTRÉAL, le 4 avril 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a appris qu'un employé de l'entrepôt du Centre de maintenance a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 hier soir. Cet employé n'était plus au travail depuis le 1er avril, date à laquelle il avait informé son superviseur qu'il éprouvait des symptômes s'apparentant à un rhume et qu'il avait été en contact rapproché avec une personne atteinte du virus.

Comme la santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité absolue, nous avons rapidement pris les mesures appropriées :

Les 3 employés ayant eu des contacts rapprochés avec l'employé ont été mis en quarantaine préventive dès le 1er avril. Ils ont depuis été informés par téléphone du test positif de leur collègue et devront respecter les règles d'auto-isolement et surveiller l'apparition de symptômes aux cours des 14 prochains jours.

Conformément aux directives de l'Agence de santé publique du Canada , toutes les étapes entourant le protocole de nettoyage ont été réalisées.

, toutes les étapes entourant le protocole de nettoyage ont été réalisées. Des zones spécifiques ont été mises en quarantaine et seront nettoyées par une firme externe spécialisée ce week-end.

Une désinfection soigneuse de la zone de travail de l'entrepôt a été effectuée permettant ainsi à nos employés de retourner au travail de façon sécuritaire et de livrer les pièces nécessaires.

Nos mesures particulières d'atténuation sont déployées pour assurer une désinfection régulière des aires communes du centre de maintenance par nos équipes de concierges qui emploient des produits désinfectants approuvés par Santé Canada et confirmés pour leur efficacité contre le coronavirus qui cause la COVID-19.

Nous demeurons en communication régulière avec notre employé et lui offrons tout le soutien nécessaire pour qu'il puisse se rétablir dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes de tout cœur avec lui et les membres de sa famille.

RAPPEL

VIA Rail adapte ses activités et déploie un protocole de mesures sanitaires strict à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance et ses centres d'appel pour face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19.

Nous continuons de suivre attentivement la propagation de la COVID-19 et demeurons en contact étroit avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec les gouvernements fédéral et provinciaux.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur notre site.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

VIA RAIL CANADA PUBLIE DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR TENIR SES PASSAGERS ET LE GRAND PUBLIC AU COURANT DES MESURES QU'ELLE DÉPLOIE FACE À LA PANDÉMIE DU COVID-19. VISITEZ NOTRE CENTRE DES MÉDIAS POUR ÊTRE INFORMÉS

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.