Un effort collectif dans Montréal-Nord pour la distribution de masques de protection

MONTRÉAL-NORD, le 2 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est un véritable effort collectif qui est en train de se déployer à Montréal-Nord alors que l'Arrondissement, les élus locaux, plusieurs organismes et institutions et certaines entreprises du territoire ont débuté la distribution de masques et d'autre matériel de protection.

« L'annonce faite mercredi dernier par l'Arrondissement d'acheter et de distribuer 7000 masques s'est transformée en effort collectif. En ce moment, plusieurs organismes et entreprises mettent la main à la pâte et nous prévoyons maintenant que, grâce à cet effort, environ 20 800 masques et 500 visières de protection seront distribués au cours des prochains jours », a commenté la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « Cela est une autre manifestation qui caractérise la solidarité dans notre arrondissement. Les gens de Montréal-Nord sont formidables quand il est question de s'entraider. »

Voici un résumé des actions en cours, en date d'aujourd'hui, en ce qui a trait à la distribution de masques :

2100 unités distribuées à partir de jeudi dernier par le bureau de la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille , en collaboration avec 11 organismes communautaires;

, en collaboration avec 11 organismes communautaires; 2300 unités en cours de distribution à partir d'aujourd'hui par Hoodstock et les organismes qui l'accompagnent, et d'autres suivront;

1000 unités en cours depuis hier par le Super C de la Place Bourassa;

500 unités en cours depuis hier par la pharmacie Jean-Coutu de la rue de Charleroi;

rue de Charleroi; 500 unités distribuées par les élus de l'arrondissement aux citoyens qui en font la demande;

10 000 unités distribuées par la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) à des organismes communautaires pour des personnes ciblées et d'autres en collaboration avec les médecins canado-haïtiens;

1800 unités distribuées à partir de lundi midi aux deux points de service de l'éco-quartier gérés par Éconord, boulevards Pie-IX et Rolland;

1500 unités distribuées à partir du 4 mai via les organismes de la cellule d'aide alimentaire d'urgence avec la livraison de paniers: les Fourchettes de l'espoir, le Carrefour des retraités de Montréal-Nord, le Centre communautaire multiethnique, Épisole, Amour en action, Panier futé, le Centre d'action bénévole, Entraide Marie-Clarac et le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé;

1100 unités distribuées à partir de dimanche par l'équipe de sensibilisation communautaire pilotée par le Centre des jeunes l'Escale, Parole d'excluEs, Un itinéraire pour tous, Hoodstock et la CDEC Montréal-Nord;

· Au cours des prochains jours une distribution de masques supplémentaires sera faite en collaboration avec le CIUSSS du Nord-de-l'Île.

Les masques qui sont en cours de distribution (7700 à usage unique et 13100 réutilisables) ont été achetés par l'Arrondissement de Montréal-Nord (17700), le bureau de Paule Robitaille (2100) ainsi que grâce à quelques dons privés (1000). D'autres annonces d'achat et de distribution seront faites sous peu.

« Depuis le jour 1 de cette pandémie, je travaille de concert avec la mairesse de l'Arrondissement ainsi qu'avec les autres partenaires pour protéger nos citoyens, pour répondre aux besoins urgents et pour sensibiliser nos leaders afin d'allouer toutes les ressources nécessaires aux intervenants sur le terrain. Je veux rassurer la population que les efforts déployés ne sont pas en vain. C'est tous ensemble que nous traverserons cette crise. » A déclaré, Emmanuel Dubourg, député de Bourassa.

« C'est l'une de nos contributions de plus pour tenter de freiner la propagation du virus et pour tenter de réduire le nombre de victimes supplémentaires. Il est important que les Nord-Montréalais continuent à respecter à la lettre les consignes émises par la Direction de santé publique. Je tiens à remercier aussi tous nos travailleurs de la santé, nos anges gardiens, qui travaillent jour et nuit pour sauver la vie de nos Québécois. C'est avec la collaboration de toutes et tous, ensemble, que nous passerons à travers la crise », a déclaré, Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé.

« C'est collectivement que nous allons vaincre la pandémie. Je salue la mobilisation de tous nos partenaires et des organismes du milieu. », a déclaré Nargess Mustapha, présidente de la TQMN.

« Soucieux de la santé et du bien-être des jeunes de Montréal-Nord et de leurs familles, l'Escale et ses partenaires communautaires sont heureux de participer à cet effort collectif et d'ainsi contribuer à ralentir la propagation de la maladie sur notre territoire », a déclaré Sophie Laquerre, directrice générale du Centre des jeunes l'Escale.

« Les Fourchettes de l'espoir sont fières de faire partie d'une communauté qui s'investit dans le bien-être de ses citoyens. C'est en posant des gestes comme celui-ci et en se montrant solidaires que nous passerons à travers cette épreuve », s'est réjouie Brunilda Reyes, directrice générale de l'organisme.

« L'équipe de Hoodstock, en partenariat avec d'autres organismes du quartier, a mis sur pied une brigade de sensibilisation et de vigilance composée par de jeunes du quartier, et qui distribue du matériel de protection sanitaire (masques et gants) depuis le 2 mai. Cette initiative est d'une grande importance pour la santé de notre population et, surtout, pour le développement de nos jeunes leaders communautaires qui seront au front pour protéger Montréal-Nord », a soutenu Will Prosper, cofondateur de Hoodstock.

«Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Bourassa-Sauvé de Montréal-Nord est fier de s'associer à l'effort de solidarité de la cellule d'aide alimentaire d'urgence, en concordance avec l'ensemble des acteurs nord-montréalais, afin de prêter concours à nos concitoyens pour stopper la stigmatisation qui ne cesse de nous hanter toutes et tous. ENSEMBLE, nous vaincrons la COVID! », a déclaré Gary Obas, directeur général du CJE pour la cellule de crise alimentaire.

« La coopérative de solidarité Panier Futé Coop est fière de s'associer à l'effort collectif de distribution de masques à Montréal-Nord dans le cadre de ses activités de distribution de paniers alimentaires et rappelle l'importance de maintenir le respect des règles de distanciation sociale. », ajoute Bernard Gauvreau, vice-président de Panier Futé coop.

« Nous sommes attachés à Montréal-Nord. Comme professionnels issus du milieu de la santé, nous voulons soutenir les efforts de la communauté. C'est un devoir collectif », a déclaré Dre Yolande Charles, présidente de la Fondation des médecins canado-haïtiens, et représentante de l'Association médicale haïtienne à l'étranger et du Ralliement des infirmiers et infirmières auxiliaires.

Distribution de visières de protection

L'Arrondissement et ses partenaires ont aussi convenu de procéder à l'achat et à la distribution de visières de protection. Celles-ci sont fabriquées à Montréal-Nord par l'entreprise Outils Clortech. Ainsi, dès lundi, les visières suivantes seront distribuées :

250 unités destinées aux organismes communautaires et à leurs employés qui offrent des services directs à la population, ainsi qu'aux équipes de sensibilisation communautaires qui se déploient sur le terrain;

250 unités au personnel de l'Arrondissement en contact avec la population.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)