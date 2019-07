Un développeur de jeu expérimenté rejoint FLETA pour diriger le développement de jeu blockchain basé sur FLETA

Un développeur coréen indépendant de jeux, Parker Park , qui est célèbre pour ses jeux tels que Donquixote Online et Nekopocha, rejoint FLETA en tant que nouveau directeur technique.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Parker Park, un développeur de jeux indépendant coréen célèbre pour des jeux indépendants tels que Donquixote Online et Nekopocha, rejoint FLETA en tant que nouveau directeur technique de l'équipe. Park dirigera tous les projets de planification et de développement de jeu et mènera le développement des cas d'utilisation dans l'industrie du jeu.

Parker Park est un développeur indépendant de jeux bien connu sur la scène du jeu coréen. Il a commencé le développement de jeux en 1998 et a bâti son expertise en tant que développeur individuel de jeux qui prend en charge lui-même tous les processus de planification et de développement du jeu. Ses jeux les plus connus comprennent Horus Cannon, Donquixote Online, Observer Online, et Nekopocha. Il existe également plus de 10 jeux non publiés pour lesquels il a terminé le développement. Au sein de la communauté de jeux sur ordinateur / ou mobile de Corée, les jeux de Park sont connus pour des caractéristiques uniques et leurs grandes qualités.

FLETA a évalué de manière très positive la possibilité et le potentiel de jeux blockchain compte tenu des avantages technologiques de l'utilisation de la blockchain pour les jeux. En mai dernier, FLETA a planifié et développé son propre jeu blockchain, avec un lancement sur mainnet dans la seconde moitié de l'année ; la société a accéléré la création de cas d'utilisation liés aux jeux basés sur la technologie FLETA. Il est prévu que l'expérience et l'expertise du directeur technique Parker Park, dont le but est de créer un jeu sur blockchain de haute qualité, vont créer de grandes synergies avec les avantages technologiques, la vitesse élevée et en particulier l'évolutivité illimitée de FLETA.

« L'industrie du jeu mobile n'a pas reçu beaucoup d'attention au stade précoce de l'industrie du jeu mobile. Mais après qu'un jeu mobile a frappé l'industrie du jeu dans son ensemble, le marché des jeux mobiles a connu une croissance remarquable et a formé le grand marché que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que la même chose se produira dans le marché du jeu blockchain ; un seul jeu à succès changera la donne », a déclaré Parker Park. « Je crois que la technologie de FLETA va créer ''Le Jeu''. »

Paul Park, PDG de FLETA, a déclaré : « Avec notre nouveau membre Parker Park, FLETA se concentrera sur le développement d'un jeu blockchain qui pourra faire office de figure de proue et être reconnu sur le marché. » Il a également ajouté : « Le nouveau jeu blockchain de FLETA sera un énorme bond qui fera avancer la commercialisation de la blockchain. »

FLETA est une plateforme blockchain dont le but est la commercialisation de la blockchain. FLETA a développé des technologies blockchain de pointe comme la structure indépendante multichaînes, la reconfiguration des blocs et son propre algorithme de consensus PoF (preuve de formulation). Avec ses technologies, elle vise à résoudre les problèmes auxquels les plateformes existantes font face, comme des vitesses lentes, la limitation de l'évolutivité et des frais excessifs. De plus, pour améliorer son interopérabilité et offrir un service FLETA à d'autres projets, FLETA a développé la technologie de passerelle qui permet aux projets qui émettent leurs tokens par d'autres mainnets de maintenir leur mainnet d'origine tout en utilisant la chaîne de service FLETA. FLETA a ouvert avec succès sa bêta testnet en mars 2018 et prévoit de lancer son mainnet au cours du mois d'août. Les cas d'utilisation qui se servent de la technologie FLETA, y compris les jeux blockchain, seront également rendus publics cette année.

À propos de FLETA

FLETA est une plateforme blockchain publique proposant des services d'assistance technologique et commerciale pour les projets blockchain. Engagée à entretenir un environnement qui soit le plus pratique possible pour les développeurs avec une plus grande évolutivité, efficacité et rentabilité, FLETA vise à accélérer l'adoption massive de la technologie blockchain. Sa technologie de base comprend une structure indépendante multichaînes, la reconfiguration des blocs (Block Redesign), la validation par arbre à niveaux (LEVEL Tree validation), la fragmentation parallèle (parallel sharding) et son propre algorithme de consensus, la preuve-de-formulation (PoF, Proof-of-Formulation). De plus, FLETA améliore l'interopérabilité grâce à la passerelle en autorisant des projets qui sont construits sur d'autres mainnets et qui émettent leurs tokens par d'autres mainnets pour fournir leur service sur la chaîne de service FLETA tout en maintenant leurs mainnets.

