Un capteur d'ABB lancé par une fusée de SpaceX, détectera les émissions de gaz à effet de serre

Un capteur optique fabriqué par ABB a été mis en orbite lors du lancement réussi du satellite Hugo de GHGSat, le nouveau chef de file de la détection spatiale des gaz à effet de serre.

­QUÉBEC, le 24 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis l'espace, le capteur d'ABB peut cartographier les émissions de méthane à une résolution 100 fois supérieure à celle de tout autre capteur. Auparavant, on ne pouvait cartographier que de grandes régions, mais la précision accrue du nouveau capteur permet désormais d'identifier les source d'émissions. ABB s'affaire déjà à fabriquer neuf capteurs supplémentaires, qui seront mis en orbite d'ici la fin de 2022 au sein de la première constellation privée de satellites de détection des émissions de gaz.

L'espace est le lieu idéal pour contrôler librement les émissions internationales afin de produire des rapports quantitatifs sur les améliorations observées. Les capteurs d'ABB fourniront des données précieuses qui permettront aux gouvernements et aux entreprises du monde entier d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, et de réduire leur impact sur le réchauffement climatique.

« Nous avons choisi ABB en raison de sa capacité à livrer des instruments de classe mondiale et à répondre aux exigences d'une nouvelle entreprise spatiale comme la nôtre, a déclaré Stéphane Germain, directeur général de GHGSat. Nous cherchons à innover pour répondre aux besoins futurs, et nous sommes heureux de collaborer avec ABB pour atteindre cet objectif.

« ABB partage l'objectif de GHGSat de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'aide de sa constellation de satellites. Le choix d'ABB pour fabriquer ces capteurs de pointe démontre notre compétitivité et notre grande capacité à satisfaire aux exigences du secteur spatial privé, a expliqué Marc Corriveau, directeur général, secteur d'affaires Mesure et analyse ABB Canada.

La révolution spatiale est en cours, et ABB est extrêmement bien positionnée pour servir ce secteur émergent, grâce à son expertise dans les domaines de l'instrumentation spatiale et de la production en série de capteurs industriels ».

GHGSat a annoncé en octobre 2020 un contrat d'approvisionnement auprès d'ABB pour les senseurs de sa constellation. Le fabricant doit livrer ses premiers capteurs en 2021. Le capteur lancé par SpaceX était une première unitée ABB en prélude à la sélection d'un fournisseur pour la constellation.

Ayant participé aux missions satellitaires SCISAT (Canada) et GOSATs (Japon), ABB est depuis plus de 20 ans à l'avant-garde de la détection des émissions de gaz à effet de serre. Les équipements optiques d'ABB en orbite affichent un bilan de fiabilité cumulatif de plus de 100 ans. Depuis 2003, le capteur de SCISAT détecte les légers changements de composition de l'atmosphère terrestre à long terme. Il analyse la concentration de plus de 70 molécules et polluants, à une sensibilité de l'ordre d'une partie par milliard. Les services météorologiques du monde entier fondent leurs prévisions sur les données fournies par l'équipement d'ABB dont sont dotés les satellites météo (NPP et JPSS) de l'US National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), lesquels sauvent des vies en améliorant la fiabilité des bulletins météo sur un horizon allant jusqu'à sept jours.

ABB est également un chef de file mondial dans le contrôle terrestre continu des émissions, disposant de plus de 60 000 installations réparties dans 50 pays. Les systèmes de surveillance continue des émissions enregistrent et évaluent les émissions de toutes les industries. Ils fournissent des données importantes pour la gestion environnementale et économique des installations de production. L'un de ces systèmes, l'ACF5000, contrôle jusqu'à 15 gaz simultanément, avec précision et fiabilité.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l'électrification, de la robotique, de l'automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d'un héritage d'excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

GHGSat, chef de file de la détection spatiale haute résolution des gaz à effet de serre, fournit des données exploitables aux entreprises, aux gouvernements et aux organismes de réglementation du monde entier. Grâce à sa technologie brevetée et à ses capacités exclusives de détection à distance, GHGSat peut surveiller des installations individuelles, ce qui lui permet de fournir des données de plus grande précision et de faciliter ainsi la prise de décision stratégique. www.ghgsat.com

