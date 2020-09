Un cadre de Yuyu Pharma reçoit une distinction présidentielle pour l'égalité des sexes en matière d'emploi

SÉOUL, Corée du Sud, 5 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Eugene Baik, directeur de la production chez Yuyu Pharma (PDG : Robert Wonsang Yu, KRX 000220), a reçu la distinction présidentielle pour sa contribution à la réalisation de l'égalité des sexes en matière d'emploi. Le prix a été remis lors de la cérémonie de remise du prix 2020 pour l'égalité des sexes qui s'est tenue le 31 au Centre de convention Seong du gouvernement.

Après avoir rejoint Yuyu Pharma en 1983, Eugene Baik a travaillé sur le site de production de Yuyu pendant plus de 37 ans et a été reconnu pour sa contribution à la promotion de l'emploi féminin, à l'établissement d'une culture favorable à la famille et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Actuellement, la main-d'œuvre de la production Jecheon de Yuyu Pharma est composée de plus de 30 % de femmes et 40 % de toutes les embauches récentes étaient des femmes. Le pourcentage de femmes travaillant au niveau des cadres a également été multiplié par deux entre 2017 et 2019. En outre, la production de Yuyu a adhéré au système de protection de la maternité garanti par la loi sur les normes de travail pour les avantages, telles que les congés de maternité avant et après l'accouchement, les congés de traitement de l'infertilité et les congés pour soins familiaux. Tous les employés qui ont pris un congé sont retournés au même poste.

« Eugène et nos prédécesseurs qui ont travaillé chez Yuyu Pharma au cours de ses 80 ans d'histoire ont jeté les bases des pratiques d'emploi en matière d'égalité des sexes », a déclaré Robert Yu, PDG de Yuyu Pharma. « Notre objectif est de faire de Yuyu une entreprise où les gens veulent travailler. Nous continuerons à mettre en œuvre notre système d'égalité des sexes en améliorant les conditions de travail et la qualité de vie en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. »

Yuyu Pharma (KRX : 000220) est une société pharmaceutique fondée en 1941. La société fabrique, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des aliments médicaux en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Actuellement, Yuyu Pharma se concentre sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de l'hypertrophie de la prostate et du syndrome de l'œil sec.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1249078/Executive_from_Yuyu_Pharma_Receives_Presidential_Commendation_for_Gender_Equality_Employment.jpg