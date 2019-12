Umsatzwarnung: Unilever rudert bei Wachstumsprognose zurück und geht vorsichtig ins neue Jahr

Trägere Geschäfte in Asien und in Teilen Afrikas stimmen den Konsumgüterkonzern Unilever für 2019 vorsichtiger.

Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte 2019 leicht unterhalb der vorherigen Prognose liegen, teilte das niederländisch-britische Unternehmen am Dienstag in Rotterdam und London mit.

Eigentlich hatte Unilever in diesem Jahr ein Erreichen der unteren Hälfte der mehrjährigen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent auf dem Zettel. Zur Begründung verwies Unilever auf eine Verlangsamung in Südasien, einer der grössten Märkte des Konzerns, sowie auf ein schwieriges Umfeld in Westafrika. Zudem bleibe das Geschäft in den Industriestaaten schwierig. Wenngleich es Anzeichen einer Verbesserung in Nordamerika gebe, brauche eine Erholung Zeit.

Unilever-Chef Alan Jope blickt auch auf das kommende Jahr vorsichtig. 2020 dürfte das Wachstum vor allem in der zweiten Jahreshälfte generiert werden, sagte der Manager laut Mitteilung. Zwar dürfte es im ersten Halbjahr besser laufen als im Schlussquartal 2019, doch werde das Wachstum wohl unter 3 Prozent bleiben. Aufs Gesamtjahr 2020 gesehen, dürfte das zugrundeliegende Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der mehrjährigen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liegen.

ROTTERDAM/LONDON (awp international)