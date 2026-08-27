NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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27.08.2026 03:04:11
Umsatz und Gewinn bei Nvidia mehr als verdoppelt - Aktie steigt um vier Prozent
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