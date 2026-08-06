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06.08.2026 08:15:41
Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands steigt im Mai
DOW JONES--Der Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands hat im Mai zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, stieg der Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) kalender- und saisonbereinigt real gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 ergab sich ein Realanstieg von 3,5 Prozent. Nominal lag das Plus bei 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und bei 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/brb
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
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