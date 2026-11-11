UMS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UMS präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 SGD. Im Vorjahresviertel waren 0.010 SGD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 60.96 Prozent auf 95.4 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch