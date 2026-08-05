Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.15 SAR gegenüber 0.160 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 960.8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered einen Umsatz von 681.3 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch