Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.46 SAR gegenüber 0.360 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.01 Prozent auf 1.67 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.29 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch