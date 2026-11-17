Umiya Tubes gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 677.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 2.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch