Umiya Tubes: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Umiya Tubes veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.35 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.160 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch