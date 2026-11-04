UMH Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UMH Properties hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UMH Properties ein Ergebnis je Aktie von 0.050 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 66.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch