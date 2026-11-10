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10.11.2026 16:05:53

Umgehung von US-Sanktionen?: Geliebte des Nvidia-Chefs schleuste mutmasslich KI-Chips nach China

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Der intime Seitensprung des verheirateten Nvidia-Mitgründers Huang soll Peking laut einem Medienbericht Zugriff auf sensible KI-Technologie ermöglicht haben. Der Verwaltungsrat des Konzerns und das FBI leiten Ermittlungen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2555 17.06.2027 162805316
Long 12.3232 19.03.2027 154717218
Long 2834.3376 18.12.2026 152901549
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Long 7.4588 9.58 154313168
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Long 14.8928 2.56 162804733
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Short 7.2675 11.41 161814697
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 SXJB6U
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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