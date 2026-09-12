Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062
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12.09.2026 05:32:28
Umgehung von Seeweg: Saudi-Arabien muss Ost-West-Pipeline nach Angriffen schliessen
Saudi-Arabien die Störungen in der Strasse von Hormus mithilfe einer Pipeline umgehen. Nach einem Drohnenangriff muss Riad sie stilllegen. Zusammen mit der Kontrolle der Huthi über die Meerenge Bab al-Mandab verschärft sich die Lage für das Königreich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!