Umfrage von Rackspace Technology wirft Licht auf die Build-or-Buy-Frage bei Anwendungen

SAN ANTONIO, Nov. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, hat heute die Ergebnisse der Umfrage "To Build or To Buy?" herausgegeben. Diese zeigen, dass sich zwar das Verhältnis zwischen Eigenentwicklung und Kauf bei Anwendungen nicht geändert hat, jedoch die Art und Weise, wie Kunden beurteilen, ob sie selbst entwickeln oder kaufen wollen.



Unternehmen wägen immer wieder die Vor- und Nachteile einer Eigenentwicklung gegenüber einer eingekauften Lösung ab, die ihre individuellen Anforderungen erfüllen muss. In den letzten zehn Jahren wurde diese Entscheidung stark von der Zugänglichkeit und Einfachheit der einzelnen Ansätze bestimmt. Infolgedessen schwankte die Antwort auf die Build-or-Buy-Frage hin und her, wobei die organisatorischen Präferenzen zu der Methode mit den derzeit am besten zugänglichen Werkzeugen tendierten. Die neueste Umfrage von Rackspace Technology wirft einen genaueren Blick darauf, was die Zukunft des Computing für die Build-or-Buy-Frage bereithält.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der von Rackspace Technology durchgeführten Umfrage "To Build or To Buy?" sind:

Die Entscheidung, Anwendungen zu entwickeln oder zu kaufen, wird strategischer – Die Untersuchung zeigt, dass Tech-Entscheidungsträger nicht vorhaben, sich strikt weg von Eigenentwicklungen und hin zum Kaufen (oder umgekehrt) zu bewegen, sondern in diese Entscheidung zunehmend strategische Aspekte einfliessen lassen. So gaben beispielsweise 72 % der Teilnehmer an, für kundenorientierte Zwecke die Erstellung spezieller Anwendungen zu priorisieren, da dies eine Differenzierung schafft. Da die Einstellung und Ausbildung von Fachkräften heute zu den grössten geschäftlichen Herausforderungen gehört, ist es wichtig, dass wertvolle Entwicklerstunden für die Entwicklung von Anwendungen verwendet werden, die von den Kunden wahrgenommen werden und sich letztendlich auf den Umsatz auswirken. Tatsächlich stimmten 67 % der Befragten darin überein, dass die digitale Transformation und der Zwang zur Differenzierung die Notwendigkeit, Anwendungen intern zu entwickeln, vorantreibt.

"Wenn es um das Dilemma "Build or Buy" geht und nicht darum, dass ein Ansatz den anderen dominiert, sagen uns unsere Forschungen und Erfahrungen, dass beide Methoden einen immensen Wert haben, wenn sie aus den richtigen Gründen eingesetzt werden", meint Jeff DeVerter, Chief Technology Officer – Solutions bei Rackspace Technology. "Es ist deutlich, dass im Moment der Trend dahin geht, für Entwickler die Arbeiten mit der grössten Aussenwirkung vorzusehen und gleichzeitig die Lücken mit gekaufter Technologie zu schliessen. Wir freuen uns darauf, Unternehmen aller Art weiterhin zu unterstützen, egal, ob sie den Build- oder Buy-Weg wählen."

Untersuchungsmethodik

Die Umfrage wurde von Coleman Parkes im September 2020 durchgeführt. Die Zielgruppe bestand aus 1.870 CIOs, CTOs, COOs, IT-Vorstände und anderen leitenden IT-Entscheidungsträgern in den Märkten USA, LATAM, EMEA und APJ. Die Organisationen gehörten zu verschiedenen Branchen, darunter Technologie, Fertigung, Einzelhandel, Medien, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor.

